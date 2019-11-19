Lefkoşa’da büyük kaza!

Lefkoşa’da Yakındoğu Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre: Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyreden Batyr ALTYYEV (E-23) yönetimindeki ES 200 plakalı araç ile sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak reklam panolarına çarpıp bir takla atarak tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

19/11/2019 21:56