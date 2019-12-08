Lefkoşa’da büyük kaza!

Gönyeli Çemberi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arasında bu akşam trafik kazası meydana geldi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre Gönyeli Çemberi istikametinden, hastane yönüne doğru seyreden NL 834 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan savrulan araç orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Sürücünün ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilen bilgiler arasında. Öte yandan kaza sonucu trafikte aksama meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde...

Ayrıntılar az sonra…

08/12/2019 18:46