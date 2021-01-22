Lefkoşa’da büyük kaza!

Lefkoşa’da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında Dervişe Çankaya yaralandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgilere göre Atatürk Öğretmen Akademisi Çemberi yakınlarında yaşanan trafik kazasında bir araç feci şekilde zarar gördü.

Polisin kazaya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün saat 20.15 sıralarında, Lefkoşa'da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde, 19 yaşındaki Dervişe Çankaya yönetimindeki RT 833 plakalı aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Öğretmen Akademisi Çemberine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip çember içerisinde bulunan direğe çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor."

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22/01/2021 20:56