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Lefkoşa’da büyük kaza! Yaralılar var

Lefkoşa'da bugün meydana gelen trafik kazası korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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09/11/2019
HK

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Lefkoşa’da büyük kaza! Yaralılar var

Lefkoşa’da bugün saat 09.00 sıralarında büyük bir kaza geldi.


Kaza yerinden edinilen bilgiye göre, Doktor Fazıl Bulvarı üzerindeki  Honda (eski Tofaşışıkları olarak bilinen trafik ışıklarına geldiği sırada yolda durmayıp çıktığı iddia edilen araç kazaya neden oldu.  Kaza sonucu yaralıların olduğu ve kaza yerine 3 ambulans sevk edildiği öğrenildi.

Polis olay yerinde. Soruşturma devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

09/11/2019 10:29
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs
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