Lefkoşa’da büyük kaza! Yaralılar var

Lefkoşa’da bugün saat 09.00 sıralarında büyük bir kaza geldi.



Kaza yerinden edinilen bilgiye göre, Doktor Fazıl Bulvarı üzerindeki Honda (eski Tofaş) ışıkları olarak bilinen trafik ışıklarına geldiği sırada yolda durmayıp çıktığı iddia edilen araç kazaya neden oldu. Kaza sonucu yaralıların olduğu ve kaza yerine 3 ambulans sevk edildiği öğrenildi.

Polis olay yerinde. Soruşturma devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

09/11/2019 10:29