Lefkoşa'da çaldılar, Lefke'de satmak isterken yakalandılar

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13/04/2021

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Lefkoşa'da çaldılar, Lefke'de satmak isterken yakalandılar

Lefkoşa'da "Mobilelink" isimli iş yerini soyan iki hırsız Lefke'de yakalandı.

İrfan Gündüzler

Lefkoşa'da dün sabaha karşı Mobilelink isimli iş yerinin penceresini kırarak içeriye giren ve dükkandaki 39 adet iphone marka cep telefonu, bir adet saat, bir adet dizüstü bilgisayar ve 2850 TL nakit parayı çalan şahıslar yakalandı. 

Çaldıkları eşyaları Lefke'de bir iş yerine satmak isterken kıskıvrak yakalanan P.K. (E-22) ve K.K.K. (E-26) tutuklandı. 

Polis  çalınan tüm eşyaları zanlıların tasarrufunda bularak emare olarak aldı.

Polis soruşturması sürüyor

13/04/2021 12:41
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TAGS: lefkoşa, lefke, soygun, iphone, mobilelink
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