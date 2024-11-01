Lefkoşa'da Çalışır Vaziyetteki Araçta Yangın Çıktı

Lefkoşa’da dün saat 13.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 16’ıncı Sokak üzerinde, çalışır vaziyette park halinde bulunan LZ 364 plakalı araçta muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın ön göğüs kısmı, sol ön koltuk, sol kapı iç döşemesi ve tavan kısmı yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:

