Lefkoşa'da cinsel saldırı: Zanlı tutuklandı

ads ads ads ads
24/09/2023

ads
Lefkoşa'da cinsel saldırı: Zanlı tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı olayıyla ilgili tutuklanan Tanzanya vatandaşı Abdul Majid Süleman Abdalla dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kemal Sekizler, olguları aktardı.  Polis, zanlının 23 Eylül 2023 tarihinde saat 21.15 raddelerinde Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren  “Macro” isimli market içerisinde, alışveriş yapmakta olan M.Ş'nın (K-23-Öğrenci) cinsel davranışla arkasından yaklaşıp, kalçasına cinsel organını dayamak suretiyle cinsel saldırıda, bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)

 

24/09/2023 13:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Lefkoşa’da cinsel saldırı: Zanlı tutuklandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.