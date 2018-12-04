Lefkoşa'da dere taştı, o yol kapandı

Dün akşam yağan aşırı yağmurun ardından Lefkoşa'da taşan dere nedeniyle hastane çemberinden Ortaköy ışıklarına kadar olan yol çift yönlü sular altına kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı "Hastane çemberinden Ortaköy ışıklarına kadar olan yol dere taşması sonucu çift yönlü kapalıdır. Bu yolu kullanacak sürücülerimiz şehre Göçmenköy istikametinden ya da Yavuz Gonnolu sokak istikametinden giriş yapabilirler. Çıkış yapacak olanlar Ortaköy ışıklarından Gönyeli istikametine oradan da hastane çemberine gidebilirler." dedi