Lefkoşa’da devlet hastanesi çöktü

LEFKOŞA’DA DEVLET HASTANESİ ÇÖKTÜ. VATANDAŞIN HİZMET ALMASI MÜMKÜN DEĞİL. KARMAŞA SİSTEMİ TESLİM ALDI

AMELİYATHANE YOK… YOĞUN BAKIM YETERSİZ… SERVİSLERDE YATAK YOK.. HASTANE VATANDAŞA DEĞİL KAÇAKLARA HİZMET VERİYOR

Kamu sağlık sisteminin, bu yapıda vergisini ödeyen KKTC vatandaşlarına hizmet etmesi neredeyse imkansız hale geldi. Hele hele Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, artık KKTC vatandaşlarının değil

Bu tabloda maalesef hekim, hemşire, çalışanların da vatandaşa faydalı olabilmesi imkansız. Bir süreden bu yana ülkedeki kaçak şahıslara yönelik yolda sokakta süren operasyonlar var ya, o operasyonları devlet hastanesine kaydırın, her gün onlarca şahıs saptanabilir

Bu tabloda devletin en büyük hastanesi büyük bir acil servise dönmüş durumda. Kimin, nasıl hizmet alacağını; hangi hekimin hangi hastaya hizmet vereceğini acil vakalar belirliyor. Artan nüfus oranına paralel olarak hasta profili de ciddi derecede değişmiş durumda

Hangi hekim, hangi hastaya ameliyat günü verebilir ki? Buna ek olarak bilinmesi gereken bir başka gerçek var: Ameliyathane tıkabasa dolu, cerrah sayısı tarihte ilk kez bu kadar fazla ancak yoğun bakım yatak sayısı az. Servislerde hastalara ayrılan yatak sayısı az.

Kamu hekimleri ciddi bir bıkmışlık- çaresizlik yaşıyor. Hekim sayısı açısından Ülke tarihinin belki de en parlak dönemini yaşıyor hastane. Ancak hizmet kalitesi buna paralel değil. Yetenekli doktorların eli kolu bağlı, bekliyor

Çiçeği burnunda Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in sorunların tamamının farkında olduğunu görüyorum. Kendisi de bir kamu hekimi, onlarca kritik ameliyat yapmış, ülkenin ve Türkiye’nin en iyi cerrahları ile ameliyata girmiş birisi. Sorunları en iyi bilenlerden

Kamu sağlık sisteminin kaynağı vatandaş olmayan, hatta kaçak olarak ülkede yaşayan yabancılara gidiyor. Buna önlem alınması kaçınılmaz. Alternatif sağlık merkezleri ile merkez hastanenin yükü azaltılmalı. Devlet hastanesi asli görevine dönmeli

Yokluklar içerisindeki sağlık sistemimizde, hastanemi kime hizmet ediyor? Ülkede kayıtdışı çalışan ve veya kaçak olarak ülkede kalan beş parasız insanlar. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Şu anda hastane istatistikleri kamuoyuyla paylaşılmasa da aynen böyle

Hastaneye dört polis gönderin, ilaç kuyruğunda, poliklinikte, servislerde bekleyen ya da yatan hastalara bir baksın. Önemli bir bölümü isimlerini yazdırıyorlar, ama dosyalarını kapatmadan hastaneden ayrılıp gidiyorlar. Kaçak yaşamın faturası sağlık sistemimizi de bitiriyor

Geçtiğimiz günlerde büyük bir ameliyat yapıldı. Özel sektörün ameliyat için vermiş olduğu fiyat 600 bin TL. Hasta acile geliyor, acil olarak ameliyata alınıyor. Devlet özel şirketlerden özel tıbbi malzeme satın alıyor ve ameliyat yapılıyor. Sonuç, devlete beş kuruş ödemeden elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor

İşin özeti şudur: Kaçak yaşam hayatın her alanını esir aldı. Ne turist, ne de öğrenci ya da işçi için ağızlı yüzlü düzgün bir sigorta ya da vergi sistemi var. Kafasına esen devlet hastanesinden içeriye giriyor, haliyle sistem de başımıza çöküyor. Aynen şimdi olduğu gibi