Lefkoşa’da Dikkatsiz Dönüş Kazaya Yol Açtı: Motosiklet Sürücüsü Hafif Yaralandı

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile salon araç çarpıştı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Kemal Ünal Caddesi boyunca MJ 519 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru kullanan Aldulğani Can (E-30) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Romana Cafe önlerine geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten soldan birinci şerit içerisinden batı istikametine doğru seyreden Gürhan Çakın (E-57) yönetimindeki YK 950 plakalı motosikletin sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

YK 950 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.