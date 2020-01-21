Lefkoşa'da dilencilikten bir kadın tutuklandı

Lefkoşa’da dün Ecevit Yusuf sokak üzerinde P.B.’nin (K-37) dilencilik yaparak 127.65 TL parayı yasal olmayan şekilde temin ettiği tespit edildi ve tutuklandı.

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GİRNE’DE UYUŞTURUCU TASARRUFU OLAYINDA TUTUKLU SAYISI 3’E ÇIKTI

Girne’de yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu olayında tutuklu sayısı üçe çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, 14 Ocak’ta Girne’de 32 adet bütün ve 2 adet yarım MDMA türü hap tasarrufundan K.M.(E-31) ve D.K.(E-31)’nin tutuklandığı olayla alakalı olarak yürütülen soruşturma kapmasında dün de M.W.A.A.(E-25) tutuklandı.

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Demirhan’da faaliyet gösteren Oktay Off Licence Market isimli iş yeri içerisinden 23 Ocak 2019’da 3 karton sigara ile yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam bin 900 TL nakit para çalınması olayıyla ilgili olarak C.M.B.(E-18) tutuklandı. C.M.B’nin işyerinde söz konusu tarihte çalıştığı belirtildi.

Foto: Arşiv

21/01/2020 13:23