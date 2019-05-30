Lefkoşa'da dilencilikten iki kadın tutuklandı

Lefkoşa'da dün polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.K. (K-35) ve F.E. (K-38)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edildi.

Yapılan kontrollerde ayrıca F.E'nin izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiği tespit edildi. S.K. ve F.E. ş tutuklanmış olup, çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderildiler. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.