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Lefkoşa'da dilencilikten iki kadın tutuklandı

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30/05/2019

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Lefkoşa'da dilencilikten iki kadın tutuklandı

Lefkoşa'da dün polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde S.K. (K-35) ve F.E. (K-38)'in çeşitli bahanelerle para diledikleri tespit edildi.

Yapılan kontrollerde ayrıca F.E'nin izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiği tespit edildi. S.K. ve F.E.   ş tutuklanmış olup, çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevine gönderildiler.  Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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TAGS: haber, kıbrıs, dilenci,
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