Lefkoşa'da dramatik kaza: Surlardan düşen kişi ağır yaralı

20 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa'da meydana gelen trajik bir olayda, Yılmaz DEMİR (E-29) isimli bir şahıs, surlar üzerinde otururken muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık iki metre yükseklikten düştü. Düşme sonucu ağır şekilde yaralanan DEMİR, hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede acil müdahalesi gerçekleştirilen DEMİR, ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmamışken, DEMİR'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ailesi ve yakınları, DEMİR'e acil şifalar dileyerek hastane önünde beklemeye başladı.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılmış olup, yaşanan bu üzücü kaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.