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Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen kaza korkuttu

Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetinin kaybederek duvara çarpan sürücü hafif yaralandı

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01/07/2018

Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen kaza korkuttu
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Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetinin kaybederek duvara çarpan sürücü hafif yaralandı

Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza, Emrullah Tabaş’ın yönetimindeki MC 621 plakalı araçla  süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki FOLK-DER binasının duvarına çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: Ahmet İKİDERELİ/ YENİ BAKIŞ

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TAGS: lefkoşa, trafik, kaza, haber, Kıbrıs
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