Lefkoşa’da dün üç araç zincirleme kazaya karıştı...

Lefkoşa’da dün üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Bulvarı üzerinde saat 11.30 sıralarında Ali Erdem (E-72), yönetimindeki NG 733 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Yakın Doğu Çemberi önlerine geldiğinde rahatsızlanması sonucu, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Reşat Çevikkol (E-44) yönetimindeki SJ 091 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ileriye doğru kontrolsüzce savrulan NG 733 plakalı salon araç, o esnada önünde sol şeritte daha önceden kaza yapan Delkan Cesurer (E-21) sorumluluğundaki RY 486 plakalı salon aracın arka kısmına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza öncesi rahatsızlanan NG 733 plakalı araç sürücüsü Ali Erdem, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.