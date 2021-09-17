Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi…

Lefkoşa’da bugün 09.00-10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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17/09/2021

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Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi…

Lefkoşa’da bugün  09.00-10.00 saatleri arasında  elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesintiden; “ Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları” etkilenecek.

17/09/2021 08:19
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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