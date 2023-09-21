Lefkoşa’da elektrikli süpürge hırsızlığı: 2 tutuklu

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21/09/2023

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Lefkoşa’da elektrikli süpürge hırsızlığı: 2 tutuklu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir emlak ve temizlik şirketinin ofisi içerisinde muhafaza edilen elektrikli süpürge çalındı.

Önceki gün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-42) tespit edilerek yapılan ileri sorgulamada, çalınan elektrikli süpürgenin Lefkoşa’da H.H.(E-46) tarafından piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, söz konusu elektrikli süpürge, H.H.’nin tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındı.

21/09/2023 16:01
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TAGS: lefkoşa, hırsızlık, tutuklu,
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