Lefkoşa’da Epilepsi ve Epilepsi Pili ile ilgili sempozyum düzenlendi

Lefkoşa’da Türkiyeden konuşmacı hocalar ile Kıbrıslı Nöroloji, Nöroşirurji uzmanları, Fizyoterapistler ve ilgili hemşirelerin geniş katılımı ile Epilepsiye Güncel Yaklaşımlar ve Epilepsi Pili sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumun moderatörlüğünü Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Çağın Ozankaya üstlendi. Toplantıda Epilepsiye dair tüm gelişmeler tartışıldı ve yeni tedavi seçenekleri masaya yatırıldı. Sempozyuma dair açıklama yapan Op.Dr.Çağın Ozankaya; Epilepsinin Dünya genelinde yaklaşık 50.000.000 kişiyi etkilediğini ve her yıl ortalama 2.000.000 yeni Epilepsi hastasının global olarak eklendiğini vurguladı.

İlaca dirençli epilepsisi olan hastaların iyi bir değerlendirme sonrası bu yeni tedavi şeklinden fayda görebileceğini aktaran Ozankaya buradaki en önemli hususun doğru hasta seçimi olduğunu, bu bağlamda da adadaki Nöroloji uzmanları, Psikiyatrist ve Psikologlar ile ekip şeklinde çalıştıklarını aktardı.

Toplantıya Türkiye'den Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik Epilepsi ve Ağrı Cerrahisi grubu yönetim kurulundan Prof.Dr.Tanju Uçar ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek ve aslen Kıbrıslı olup meslek hayatını Amerika’da devam ettiren Doç. Dr. Hasan Hüseyin Sönmeztürk katıldı.

Adamızdan ise Uzm. Dr. Ferda Selçuk, Op. Dr. Çağın Ozankaya, Uzm. Dr. Belin Kamiloğlu, Op. Dr. Resul Karadeniz, Uzm. Dr. Pembe Gültutan ve Yrd.Doç. Dr. Musa Muhtaroğlu sunumları ile deneyimlerini aktardılar.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Op. Dr. Çağın Ozankaya; ülkede yenilikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini ve bu süreçlerde katkı koyan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kademelere teşekkürlerini sundu.