Lefkoşa'da eşini darp eden bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da eşini darp eden S. Y. tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde yer alan ikametgâhlarında 31 Ocak sabahı suyu döktüğü gerekçesiyle sözlü tartışma yaşadığı eşi A.K’nin boğazını sıkarak ensesi ve kafasına vurarak darp ettiğini daha sonra eşine hitaben "Benden sonra evden çıkarsan seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini belirtti.

Yavuz, zanlının aynı gün saat 17.00 raddelerinde yine eşini kendisiyle sürüşe çıkmadığı gerekçesiyle boğazını sıkıp, ağzını kapatıp ittirmek suretiyle ciddi darp suçunu işlediğini ifade etti.

Polis memuru Alparslan Yavuz, müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini bildirerek, kontrol sonucunda vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını anlattı. Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını belirten Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ispat- ı vücutta bulunması, 2 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50'şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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01/02/2021 11:59