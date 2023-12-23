Lefkoşa'da Esrarengiz Ölüm: Polis Çok Yönlü Soruşturma Başlattı

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23/12/2023

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Lefkoşa'da Esrarengiz Ölüm: Polis Çok Yönlü Soruşturma Başlattı


Ayça Alav adlı kadın, dün Lefkoşa Surlariçi'nde kendi iş yerinde ölü bulundu. Polis, Alav'ın cinayete kurban gittiği şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığı, Girne'de yaşayan 45 yaşındaki Ayça Alav'ın, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan Mevlevi Tekke Sokak'taki dükkanında dün ölü bulunduğunu açıkladı. Olay yerinden alınan bilgilere göre, Alav'ın gün içinde haber alınamadığı belirlendi. Polis, Ayça Alav'ın ölümü ile ilgili henüz tutuklama yapılmadığını söyledi.

Polis, Alav'ın cinayete kurban gittiği şüphesiyle soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

23/12/2023 08:57
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