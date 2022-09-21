Lefkoşa’da ev bahçesinde yangın

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21/09/2022

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Lefkoşa’da ev bahçesinde yangın

Polis, Lefkoşa’da Lale Sokak üzerinde,  Yasemin Günay’ın kullanımındaki evin bahçesinde bulunan betonarme binada, dün saat 17.00 sıralarında, muhtemelen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldiğini bildirdi.

İtfaiye ekiplerin tarafından söndürülen yangında, muhtelif sayıdaki palet tahtalar ve 3 adet bisikletin yandığı, 6 metre karelik oluklu saç ısıdan zarar gördüğü ve ayrıca, binanın tüm duvarları çıkan dumandan islendiğini ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.

21/09/2022 13:45
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TAGS: Lefkoşa, yangın
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