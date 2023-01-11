Lefkoşa'da Ev Yangını!

Lefkoşa'da bugün saat 08.00 sıralarında, Marmara bölgesinde bulunan 27. Sokak üzerindeki bir ikametgahın bahçesi içerisindeki yardımcı ev olarak kullanılan evde muhtemelen elektrik sistemindeki kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan mutfak dolapları, koltuklar, pencereler, yatak ve şilte, komedin ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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11/01/2023 08:11