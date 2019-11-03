Lefkoşa’da ev yangını!

Lefkoşa’da dün saat 23.30 sıralarında, Ahmet Yıldıran Güvenler’e evde yangın çıktı.

Evin avlusunda bulunan gazlı şohbenin muhtemelen gaz çakacağından dolayı patlayarak alev alması sonucu, başlayan yangın evin arka odasına sıçradı.

Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkan yangın sonucu odanın tavan lambirileri, bir adet televizyon tamamen, oda içerisinde bulunan elektrik tesisatı ve sürme cam aleminyum kasası ve camları ile evdeki mutfak odasının tavanında bulunan lambiriler ısıdan dolayı kısmen ve evin arka bahçesi içerisindeki 4 adet plastik sandalye, 1 adet şohben, 1 adet su motoru ve 1 adet pres kontrol cihazı tamamen yanarak hasara meydana geldi.

Yangın sonucu dumandan zehirlenen Ahmet Yıldıran Güvenler Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

03/11/2019 12:48