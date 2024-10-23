Lefkoşa'da evinde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir evde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan para tespit edildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, saat 13.00 sıralarında, A.H.A’nın (E-32) kalmakta olduğu evde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 adet hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü ile 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve tabak bulundu.

Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 8085 TL ve 120 Euro nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.