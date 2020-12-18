Lefkoşa’da feci kaza 1 kişi yaralandı!

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18/12/2020

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Lefkoşa’da feci kaza 1 kişi yaralandı!

Lefkoşa’da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında Mohamad Nadeem Nasır yaralandı.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki CJ 889 plakalı aracı ile seyreden İsmet Yapıcı (E-25), Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada bisikletli Mohamad Nadeem Nasır (E-29)'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç sürücüsü, yolun solunda park halinde bulunan 3 araca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. 

Araç sürücüsü İsmet Yapıcı tutuklanırken polis soruşturması devam ediyor.

18/12/2020 21:03
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TAGS: Lefkoşa’da feci kaza 1 kişi yaralandı!, haberkibris, kıbrıs, trafik kazsı,
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