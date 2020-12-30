Lefkoşa'da Feci Kaza!

Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada, ZRK 694 plakalı otomobilin sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe, bebek arabasındaki 18 aylık Deniz Güçkal ile arabayı iten 40 yaşındaki Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarptı.

Kazada yaralanan bebek ve Bayraktaroğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 18 aylık Güçkal beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Nnamdi Elvis Ekwe (E-30) yönetimindeki ZRK 694 plakalı salon araçla Lefkoşa’da Atatürk caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu yolun solunda aynı istikamete doğru giden içinde bebek bulunan bebek arabasına ve arabayı iten Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na (K-40) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabası önce yol kenarında park halinde bulunan Celal Songur sorumluluğundaki KS 327 plakalı araca, ardından Asena Arhun sorumluluğundaki RE 800 plakalı araca çarparak durdu.

Bu habere tepkiniz:



30/12/2020 14:48