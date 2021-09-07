Lefkoşa’da Görev Doğucan Akdeniz’in

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 24. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve Çağın Nevruz Özsoy başkanlık görevini Doğucan Akdeniz’e devretti. Lefkoşa İlçe binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve Gençlik Örgütü üyeleri katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Demokrasi Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla devam eden kongrede, konuşmalara geçildi. Konuşmaların tamamlanmasından sonra mali ve faaliyet raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Daha sonra ise organlara aday olanların tanıtımları gerçekleştirildi ve kongre sona erdi.

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07/09/2021 13:35