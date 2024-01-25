Lefkoşa’da gümrüksüz mal tasarrufu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, toplam 11 paket sigara ile 18 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu işyeri işletmecisi F.D. (E-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Polisiye diğer haberler:

-Lefkoşa’da bir iş yerine yasal işlem

Lefkoşa’da faaliyet gösteren eğlence mekanlarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucu, bir eğlence mekanının kapatma saatine ve mevcut müzik yayın iznindeki kurallara uymadığı tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.