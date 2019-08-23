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Lefkoşa'da hafta sonu yol çalışması yapılacak

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23/08/2019

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Lefkoşa'da hafta sonu yol çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yapılacak yol çalışması nedeniyle bazı sokakların hafta sonu boyunca trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin gerçekleştireceği yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları kapsamında Polis Genel Müdürlüğü ile Atleks Sanverler Ortaokulu arasında ve Şht Sıtkı Hasan Sokak’ta 24 Ağustos Cumartesi-15 Eylül Pazar tarihleri arasında kısmen, zaman zaman ise tamamen yol trafiğe kapalı olacak.

LTB’den yapılan duyuruda söz konusu güzergahı kullanan sürücülerin yol işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyarı yapıldı.

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TAGS: lefkoşa, haber, kıbrıs
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