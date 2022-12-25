Lefkoşa’da Harmancı ilk sırada

Lefkoşa ilçesinde 149 sandıktan 108’i açıldı. Buna göre TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, yüzde 50.79 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor.

YSK’dan alınan son verilere göre, Lefkoşa Türk Belediyesi için sonuçlar şöyle:

TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı yüzde 50.79

CTP LTB adayı Sıla Usar İncirli yüzde 26.04

UBP LTB adayı Sadık Gardiyanoğlu yüzde 21.54

Bağımsız aday Hüseyin Eryaman yüzde 0.77

Bağımsız aday Okyay Sadıkoğlu yüzde 0.73

Bağımsız Oytun Andaş yüzde 0.13

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25/12/2022 19:33