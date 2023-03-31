Lefkoşa'da hırsızlık: 1 tutuklu

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31/03/2023

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Lefkoşa'da hırsızlık: 1 tutuklu

Lefkoşa'da bir evden nakit para ve çek yaprağı çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili bir H.Y  tutuklanmış olup polis soruşturması devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre:28.03.2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Tanzimat Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahın giriş kapısını açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden, 9.000 TL nakit para ve 5 adet çek yaprağı çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-33) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

31/03/2023 11:40
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TAGS: lefkoşa, hırsızlık, tutuklu
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