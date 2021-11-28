Lefkoşa'da hırsızlık!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bazı giyim mağazalarında dün 17:00-18:30 saatleri arasında, meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak tespit edilen M.A.K.(E-26) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; müşteri olarak gittiği “Piassa” isimli mağazadan toplam değerleri 565 TL olan muhtelif giyim eşyalarını, “Mod A Black” isimli mağazadan toplam değerleri 179 TL olan muhtelif giyim eşyalarını, “GS Store” isimli mağazadan toplam 149.99 TL değerindeki muhtelif giyim eşyalarını, “Karaca” isimli mağazadan toplam değerleri 678 TL olan muhtelif giyim eşyalarını ve “Armani Exchange” isimli mağazadan ise toplam değerleri 3.488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığı tespit edildi.

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28/11/2021 10:58