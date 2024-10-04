Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarketten kişisel bakım ürünleri çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, süpermarkette dün müşteri olarak bulunan O.J.B.’nin (K-21) almış olduğu toplam 624.99 TL değerindeki kişisel bakım ürününü ödeme yapmadan market dışarısına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gümrüksüz mal tasarrufu

Gönyeli'de dün Dostluk Sokak üzerinde, devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette tespit edilen M.Ç.’nin (E-24) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 27 adet elektronik sigara (puff) bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahsa, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından 15 bin TL idari para cezası kesildi. Soruşturma devam ediyor.

Gemikonağı’nda dün Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, B.K.’nin (E-23) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 18 karton sigara, M.D.’nin (E-24) tasarrufunda ise gümrüğe beyan edilmemiş toplam 4 adet elektronik sigara (puff) bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da darp

Gazimağusa’da, V.D. (E-30), bu sabah Gazimağusa Devlet Hastanesi içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu H.A.’yı (E-19) ciddi şekilde darp edip, bağırıp çağırarak, rahatsızlık yaptı. Daha sonra, araç park yerinde bulunan H.A’.ya ait salon aracın ön ve arka camları ile her iki dikiz aynalarını kırarak hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Çatalköy’de darp

Çatalköy'de L.O. (E-56), ikametgahında kiracı olarak kalmakta olan S.F. (E-44) ile evden çıkması hususunda aralarında çıkan tartışma esnasında S.F.’yi elleri ile göğsünden ittirip darp ettikten sonra tasarrufunda bulunan sandalye ile adı edilenin sol eline vurdu ve elinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, L.O.(E-56) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-İncirli’de yangın

İncirli köyünün batı kısmındaki çöplük alanda dün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangının araziye sirayet etmesi neticesinde yaklaşık 50 dönümlük alan içerisindeki kuru ot ve maki bitki örtüsü, 7 adet yabani zeytin, 9 adet alıç ağacı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Çatalköy’de faaliyet gösteren Chamada Prestij isimli kumarhanenin çatı kısmında, izolasyon çalışması yapıldığı esnasında, izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Dünkü yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın neticesinde, havalandırma borularına sarılı izolasyon malzemesi ve 80 metre uzunluğunda flex hortum yandı. Soruşturma devam ediyor.

-12 kişiye yasal işlem

Bafra’da faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede polis tarafından dün yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.