Lefkoşa’da hırsızlık: 2 tutuklu

Lefkoşa’da bulunan bir apartmana ait araç park yeri içerisinde muhafaza edilen bir şahsa ait muhtelif ev eşyaları ile 10 adet ateş ölçer cihazı dün saat 02.30 sıralarında çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.M.N.(K-31) ve M.A.(E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Polis soruşturması sürüyor.