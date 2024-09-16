Lefkoşa’da Hırsızlık Zanlısına 4 Gün Ek Tutukluluk

Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ersun Kırcal tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, Ersun Kırcal, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ, Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan’ın 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi. Polis, zanlılardan ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti. Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın da 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, 4 zanlının 29 Ağustos’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını, tümü hakkında 8 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis memuru, 8 gün tutukluluğun ardından 4 zanlının teminata bağlandığını ancak şartları yerine getiremedikleri için 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildiklerini belirtti. Polis, Polis memuru, zanlı Kırcal’ın 12 Eylül’de Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını, 13 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını, boy aynasıyla olta bulunduğunu, zanlının söz konusu eşyaları Zateroğlu’nun getirdiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, bu hususla ilgili 3 kişiden ifade alacaklarını dile getirdi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu ifade ederek, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)