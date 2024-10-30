Lefkoşa'da Huzur Operasyonu!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında araçlarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer olayla ilgili bulguları aktardı. Özer, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araç kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis, akabinde zanlı Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Emirsoylu’nun tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi renk bir kısmı kırık cam boru ile yaklaşık bir gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile JK 462 plakalı aracın orta konsolunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf cam pipo bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, 27 Ekim tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlıların uyuşturucu maddelerin kimden temin ettiğine dair tespit için telefonlarının ve kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



