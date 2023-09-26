Lefkoşa’da iğrenç taciz iddiası!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı olayıyla ilgili tutuklanan yabancı uyruklu A.M.S.A dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kemal Sekizler, olguları aktardı. Polis, zanlının 23 Eylül 2023 tarihinde saat 21.15 raddelerinde Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren market içerisinde, alışveriş yapmakta olan M.Ş'nın (K-23-Öğrenci) cinsel davranışla arkasından yaklaşıp, kalçasına cinsel organını dayamak suretiyle cinsel saldırıda, bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.