Lefkoşa'da iki genç uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

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19/07/2024

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Lefkoşa'da iki genç uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı

Lefkoşa'da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla uyuşturucu madde tasarrufundan iki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bugün Lefkoşa'daki operasyonda, M.U.K. (E-24) ve B.B.I.'nın (E-22) tasarruflarında, yaklaşık 82 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyusturucu madde içerdiğine inanılan 22 hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin TL ve 950 Euro nakit para bulunarak emare alındı.

İki kişi tutuklandı ve polisin soruşturması sürüyor.

19/07/2024 22:07
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TAGS: Lefkoşa’da iki genç uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı
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