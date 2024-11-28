Lefkoşa’da İki Kişinin Ölümüyle İlgili Otopsi Sonuçları Açıklandı

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28/11/2024

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Lefkoşa’da İki Kişinin Ölümüyle İlgili Otopsi Sonuçları Açıklandı

 Polis, önceki gün Lefkoşa’da evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 55 yaşındaki Ayşe Cüferler ile Lefkoşa’da evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 80 yaşındaki Güner Günal’ın otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Cüferler’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “morbid obezite, yumuşak deri enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Günal’ın yapılan otopsisinde ise ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

28/11/2024 12:17
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TAGS: haber, kıbrıs
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