Lefkoşa’da iki uyuşturucu satıcısı yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı iki yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. 

ads ads ads ads
04/06/2021

ads
ads
ads
Lefkoşa’da iki uyuşturucu satıcısı yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı iki yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. 

D. P. J. ve D. E. İsimli iki zanlı mahkemeye çıkartıldı 

Polis mahkemeye çıkarılan zanlıların tasarrufunda satışa hazır toplam 46 gram hint keneviri türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. 

Mahkemede konuşan polis iki zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti 

Uyuşturucuların 2500 TL ve 4000 Euro karşılığında satın alındığını belirten polis, iki kişinin de aranmakta olduğunu açıkladı.

(Kamalı Haber)

04/06/2021 15:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: lefkoşa, uyuşturucu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.