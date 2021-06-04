Lefkoşa’da iki uyuşturucu satıcısı yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı iki yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

D. P. J. ve D. E. İsimli iki zanlı mahkemeye çıkartıldı

Polis mahkemeye çıkarılan zanlıların tasarrufunda satışa hazır toplam 46 gram hint keneviri türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Mahkemede konuşan polis iki zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti

Uyuşturucuların 2500 TL ve 4000 Euro karşılığında satın alındığını belirten polis, iki kişinin de aranmakta olduğunu açıkladı.

(Kamalı Haber)

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04/06/2021 15:00