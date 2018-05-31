Lefkoşa'da bir genç ölü bulundu

Lefkoşa'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 06:00 sıralarında, Lefkoşa -Taşkınköy'de Şht Sebahattin Kundak Sokak üzerinde, Zimbabwe uyruklu Christopher Tinotenda CHIDZIVA (E-22), ilk tespitlere göre misafir olarak kalmakta olduğu bir apartman dairesinin ikinci katından aşağıya atlayarak intihar etti..

İntihar eden genç apartmanın altında bulunan bir aracın üzerine ardından yere düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor