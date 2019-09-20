Lefkoşa’da iş kazası!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, iş kazası, bugün saat 09.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 29 yaşındaki Muhammad Usama Khan, pres makinesinde kumaş preslemesi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırması sonucu sağ el avuç kısmı kesilerek yaralandı.

Muhammad Usama Khan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak Cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

20/09/2019 16:46