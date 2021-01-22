Lefkoşa'da iş kazası, bir kişi yaralandı

Lefkoşa'da dün sabah meydana gelen iş kazasında 23 yaşındaki işçi yaralandı.

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22/01/2021

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Lefkoşa'da iş kazası, bir kişi yaralandı

Lefkoşa'da dün sabah meydana gelen iş kazasında 23 yaşındaki işçi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da inşaatı devam eden bir binada çalışan Ali Hacı YUSUF (E-23) çalışmakta olduğu zemin katta bulunan iskele üzerinden düşerek yaralandı 

Yaralı işçi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

Polis soruşturması sürüyor

22/01/2021 15:25
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TAGS: lefkoşa, iş kazası
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