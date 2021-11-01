Lefkoşa'da Kadına Şiddet!

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Taşkıran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, olguları aktardı. Polis, zanlı İbrahim Taşkıran’ın “Şiddet kullanma tehdidi”, “İthale-i lisanda bulunmak” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 29. 10. 2021 tarihinde saat 10.00’da İbrahim Taşkıran’ın eski sevgilisi olan N.Y’nin ikamet etmekte olduğu adrese gidip, konu ikametgâhın önünde N.Y’ye her iki kolunu sağa sola sallayıp, uygunsuz tavır harekette bulunu, ağza alınmayacak küfürler söyleyerek, “Seni dünyaya rezil edecem. Önümden çekilin, eğer eve girmeme izin vermezseniz sizi öldürecem” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve Şiddet kullanma tehdidi suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Polis, KKTC vatandaşı olan sabıkasız zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Bu habere tepkiniz:



01/11/2021 09:53