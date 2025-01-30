Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… İki tutuklu

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30/01/2025

Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… İki tutuklu

Lefkoşa’da, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.E.S.S’nin (E-26) üzerinde ve kalmakta olduğu evde arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda toplam 8 gram ağırlığında kokain türü ile 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 30 bin TL ile 340 euro nakit para tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan S.S.(E-27) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: Lefkoşa, kanunsuz uyuşturucu
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