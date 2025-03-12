Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… İki tutuklu

Lefkoşa’da, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 21.45’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda A.F.A.’nın (E-33) kullanımında ve F.D.’nin (E-28) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında methamphetamine ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 hap, yaklaşık 1 gram 500 mlgr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde yaklaşık 100 mlgr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 euro ve 5 bin TL nakit para bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.