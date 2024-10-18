Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu...

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18/10/2024

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Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu...

Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da İhsan Güven Sokak’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen O.M.E’nin (E-26) üzerinde arama yapıldı.

Söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 600 TL nakit para tespit edildi.

Akabinde meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen N.L.U’nun (E-38) üzerinde ve kalmakta olduğu evde yapılan aramalarda ise, toplam 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma sürüyor.

18/10/2024 13:35
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TAGS: Lefkoşa, kanunsuz uyuşturucu
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