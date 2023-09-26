Lefkoşa'da kavga, 1 yaralı 3 tutuklu
26/09/2023
Lefkoşa'da dün yaşanan kavgada bir kişi yaralandı 3 kişi tutuklandı.
24.09.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.G.(E-26), A.Y.G.(E-28) ve E.G.(E-34) bir taraf, İ.G.(E-35) kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu İ.G.’nin sağ ayak bileği kırıldı.
İ.G. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. Diğer şahıslar tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.