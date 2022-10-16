Lefkoşa’da kavga… Bir kişinin burnu kırıldı

Lefkoşa’da dün gece saatlerinde çıkan kavga sonrasında bir kişinin burnu kırıldı. Kavgaya karışan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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16/10/2022

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Lefkoşa’da kavga… Bir kişinin burnu kırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Osman Paşa Caddesi üzerinde O.U.(E-45), aralarında çıkan tartışma sonucu A.T.Y. (E-24) ile birbirlerinin vücutlarına vurarak kavga ettikleri sırada O.U,  A.T.Y’nin yüzüne kafası ile vurmak suretiyle adı edilenin burnunun kırılmasına sebep oldu.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

16/10/2022 10:17
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TAGS: Lefkoşa, kavga, haber, kıbrıs
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