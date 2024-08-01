Lefkoşa’da kavga eden 11 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da çocukları kavga ettiği gerekçesiyle tartışan iki grup aile arasında yaşanan tartışmada polis aracı hasar görürken, 11 kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre olay dün gece 20.00 sıralarında Surlariçi bölgesindeki Celaliye Sokak’ta meydana geldi.

Bültende “kasti hasar, kavga, rahatsızlık, sarhoşluk, kanunsuz bıçak ve tecavüz-i alet taşımak” başlığıyla yer alan olay sırasında, çocukları kavga ettiği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışmaya sonucu, T.Y.(E-45) 179 miligram alkollü içki tesiri altında, H.Y.(E-37), C.Y.(E-19), N.Y.(K-15) ve Z.Y.(E-40) ile birlikte karşı taraftakilerle kavga etti.

Kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı saptanan V.M.(E-31) ise Z.M.(K-30), H.P.(E-61), H.P.(K-61), M.P.(E-38) ve A.P.(E-26) ise karşı taraf olarak kavgada yer aldı.

Birbirlerine gelişigüzel vurup yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye de rahatsızlık veren kişiler arasında bulunan C.Y., yerden aldığı tuğlayı karşı tarafa atması sonucu, tuğla o sırada olay yerinde bulunan polis aracına çarptı ve araç hasar gördü.

Polis, adı geçen 11 kişiyi tutukladı.

-Ortaköy’de de kavga

Öte yandan Lefkoşa Ortaköy’de de iki kişi arasında kavga çıktı.

Dün saat 17.30 sıralarında, Ortaköy’de Şehit Hasan Mulla Sokak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu A.Ç.(E-52) ile G.B.(E-61) ile vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurdu.

Kavga sırasında A.Ç’nin sağ kolu kırılırken, kavga edenlerin her ikisi de kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini ardından taburcu edildiler ve polis tarafından tutukandılar.